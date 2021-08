Kamnik bo ponovno zaživel s Kamfestom

Kamnik, 6. avgusta - V Kamniku se danes začenja Kamfest. Po napovedih organizatorjev bo 18. edicija največjega kamniškega poletnega festivala spet svobodneje zadihala. Obiskovalce bodo v Kamnik vozili z vlakom, prizorišča bodo od Zapric in mestnega jedra do Mekinj in Barutane. Na šestih prizoriščih se bo v devetih dneh zvrstilo 55 dogodkov.