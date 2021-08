Bryan Adams za Pirellijev koledar fotografiral Cher, Grimes in Iggyja Popa

Milano, 6. avgusta - Avtor fotografij za priljubljeni Pirellijev koledar za leto 2022 je rock zvezdnik in fotograf Bryan Adams. Za koledar je ovekovečil priznane glasbenike in glasbenice, kot bi bili na turneji, to pa zato, ker tega v minulem letu zaradi pandemije niso mogli početi, poroča britanski The Guardian. Koledar bo na voljo od novembra.