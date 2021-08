Od četrtka na voljo nova različica aplikacije za preverjanje pogojev PCT

Ljubljana, 6. avgusta - Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so sporočili, da so v četrtek zvečer objavili novo različico mobilne aplikacije za preverjanje izpolnjevanja pogojev PCT. Ta z odčitavanjem QR kode evropskega digitalnega potrdila uporabniku posreduje podatek o izpolnjevanju PCT pogoja, odčita se tudi osebno ime in letnica rojstva osebe.