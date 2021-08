Na igrah v Tokiu novih 29 okužb s koronavirusom

Tokio, 6. avgusta - Po rekordnih 31 novih primerih okužbe z novim koronavirusom, o katerih so organizatorji olimpijskih iger v Tokiu poročali v četrtek, se je danes ta številka nekoliko znižala. Tokrat so med udeleženci, novinarji in sodelujočimi pri izvedbi dogodka našteli 29 novih primerov. Med njimi ni nobenega športnika.