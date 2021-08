Predsednik Biden odlikoval policiste za obrambo kongresa

Washington, 6. avgusta - Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek podpisal zakon za podelitev kongresnih zlatih medalj policistom in drugim, ki so 6. januarja sodelovali pri obrambi kongresa pred napadom privržencev bivšega predsednika Donalda Trumpa. Ti so želeli z napadom preprečiti formalno potrditev izida predsedniških volitev novembra lani.