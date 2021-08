Ameriška obalna straža zasegla za 1,4 milijarde dolarjev mamil

Miami, 6. avgusta - Ameriška obalna straža je v četrtek sporočila, da so v več operacijah zasegli za skupaj 1,4 milijarde dolarjev različnih mamil od kokaina do marihuane. Gre za največji zaseg v zgodovini obalne straže, saj je v tokratni akciji med drugim zaplenila 27 ton kokaina in 650 kilogramov marihuane.