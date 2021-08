Newyorške borze končale v zelenem, S&P 500 in Nasdaq rekordno

New York, 5. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem, ob čemer sta indeksa S&P 500 in Nasdaq dosegla novo rekordno vrednost. Vlagatelje so spodbudili podatki ministrstva za delo, ki so pokazali, da se je število zahtevkov za nadomestilo za brezposelnost v ZDA v zadnjem tednu julija znižalo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.