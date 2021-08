Policija prosi za informacije o četrtkovi prometni nesreči na Ptuju

Ptuj/Maribor, 5. avgusta - Na Ormoški cesti pred trgovskim centrom Supernova na Ptuju se je danes malo po 17. uri zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi voznica osebnega avtomobila temnejše barve in peška, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Policisti naprošajo očividce in voznico vozila, naj se zglasijo na Policiji postaji Ptuj.