Stranka Slovenska skupnost opozarja na problematiko slovenskih šol v FJK

Trst/Gorica, 5. avgusta - Stranka slovenske manjšine v Italiji Slovenska skupnost (SSk) je opozorila na problematiko slovenskih šol v Furlaniji Julijski krajini in izrazila nasprotovanje načrtom zmanjševanja števila učiteljev. "Slovenska šola predstavlja nezamenljivi kulturni, izobraževalni in družbeni steber naše narodne skupnosti," so opozorili.

"Brez šol si ne bi mogli predstavljati razvoja naše manjšine," so poudarili, hkrati pa opozorili na pomen urada za slovenske šole, ki bi moral zaživeti v skladu z zaščitnim zakonom. Vlada v Rimu bi morala urediti pravni status tega urada in mu zagotoviti potrebno upravno avtonomijo, da bo lahko uresničeval naloge iz zaščitnega zakona in samostojno razporejal učno osebje na šolah in zavodih s slovenskim učnim jezikom, so se zavzeli v sporočilu za javnost.

Zahtevajo tudi, da se o tem vprašanju seznama učnega osebja na slovenskih šolah izreče italijanski minister za izobraževanje. Prav tako menijo, da bi se moralo vprašanje avtonomnosti slovenskega šolstva v Italiji uskladiti na dvostranski ravni med Italijo in Slovenijo, so še zapisali.

Problem je nastal, ker je vodja urada za slovenske šole Igor Giacomini na podlagi sporočila iz deželnega šolskega urada FJK ugotovil, da se načrtuje zmanjšanje učiteljskega kadra v slovenskih šolah - ne pa tudi v italijanskih, je poročal Primorski dnevnik. Na ta način naj bi bilo v slovenskem šolstvu v Italiji ogroženih okrog 50 delovnih mest, je za zamejski časnik dejal Giacomini. V deželnem šolskem uradu so to sicer zanikali, a po besedah Giacominija le ustno, sam pa si želi pisna zagotovila

V sredo se je na to temo sestala tudi deželna komisija za slovenske šole, ki je opozorila, da razporejanje učiteljev in profesorjev, ki na eni šoli ne morejo zapolniti lastnega delovnika, na slovenskih šolah ne more potekati tako kot na italijanskih šolah zaradi bistvenih razlik med njimi. Tudi ta komisija je opozorila na pomen samostojnosti urada za slovenske šole, še navaja Primorski dnevnik.