Ljubljanski hokejisti se zavedajo razmerij moči, a stavijo na pravo energijo

Ljubljana, 5. avgusta - Ljubljanske hokejiste še šest tednov loči do začetka nove sezone, v kateri se bo SŽ Olimpija prvič merila v najmočnejšem regionalnem tekmovanju. V ljubljanskem taboru so pred novim začetkom zadovoljni in poudarjajo, da bodo s trdim delom nadomestili morebitne primanjkljaje pri izkušnjah in na finančnem področju v primerjavi s tekmeci.