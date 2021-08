V Hirošimi se spominjajo napada z atomsko bombo pred 76 leti

Hirošima, 6. avgusta - V japonski Hirošimi bodo danes obeležili spomin na eksplozijo atomske bombe, ki je pred natanko 76 leti razdejala mesto in terjala okoli 80.000 življenj. Letos bo obletnica potekala med olimpijskimi igrami v Tokiu in Hirošima je zaprosila, da bi to obeležili z minuto molka, a je Mednarodni olimpijski komite ni uslišal.