Osnovna šola v Podzemlju pri Metliki bo dobila prizidek

Metlika, 5. avgusta - Občina Metlika in izbrani izvajalec, črnomaljsko podjetje TGH, sta danes podpisala pogodbo za gradnjo dvoetažnega prizidka Osnovne šole Podzemelj. Naložba bo skupaj z davkom stala nekaj manj kot 820.000 evrov, projekt bo sofinanciralo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Dela nameravajo končati do maja prihodnje leto.