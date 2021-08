S povezovanjem več življenja in ponudbe na gradovih

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Murska Sobota/Ptuj/Lendava, 15. avgusta - Na območju severovzhodne Slovenije in jugovzhodne Avstrije je več kot 40 gradov, ki nudijo zanimiv vpogled v zgodovino in raznovrstno turistično ponudbo. S povezovanjem v mrežo Cesta gradov se upravitelji gradov učijo drug od drugega, vzpostavljajo skupne turistične produkte in tako skupaj privabljajo obiskovalce, da pokukajo za grajske zidove.