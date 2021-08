Britanska centralna banka brez sprememb denarne politike

London, 5. avgusta - Britanska centralna banka Bank of England se danes ni odločila za spremembe denarne politike; ključna obrestna mera tako ostaja na rekordno nizki, 0,1-odstotni ravni. Obenem so napovedali, da bo inflacija na letni ravni še naprej naraščala in bo v bližnji prihodnosti dosegla štiri odstotke, predvsem zaradi rasti cen energije in drugega blaga.