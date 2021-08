Za podaljševanje letnih in mesečnih pravic iz javnih sredstev veljajo različna pravila

Ljubljana, 5. avgusta - Centri za socialno delo (CSD) so avgusta pričeli s povečanim obsegom odločanja o pravicah iz javnih sredstev. Ob tem so na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izpostavili, da veljajo različna pravila glede podaljševanja letnih in mesečnih pravic. Letne pravice, ki potečejo, tako centri podaljšujejo po uradni dolžnosti.