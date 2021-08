Prometna napoved do 11. 8.

Ljubljana, 5. avgusta - Pričakovati je močno povečan promet čez Slovenijo proti mejnim prehodom s Hrvaško in Avstrijo ter zastoje pred mejnimi prehodi v obeh smereh. Najbolj obremenjeni prehodi so Gruškovje, Obrežje, Metlika, Vinica, Jelšane, Sečovlje, Dragonja, Slovenska vas, Zavrč in Karavanke, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.