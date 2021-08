Ljubljana, 5. avgusta - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek ter njegov hrvaški kolega Oleg Butković ne bosta sodelovala na današnji predstavitvi sočasne kvantne komunikacije med Italijo, Slovenijo in Hrvaško v okviru znanstvenega srečanja skupine G20 o digitalni ekonomiji, ki bo ob 13. uri na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, so sporočili organizatorji.