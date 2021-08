V Ljubljani se je 37-letnik pretepal, streljal in napadel policiste

Ljubljana, 5. avgusta - Policisti so v sredo obravnavali 37-letnika, ki je v Trubarjevi ulici pretepel moškega, ki se je vmešal v spor med njim in dekletom, s katerim je bil v družbi. Osumljenec je ob tem grozil s plinsko pištolo in z njo streljal v zrak. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, se je med prijetjem upiral, udaril policista, drugim pa grozil.