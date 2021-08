Na cestah nastajajo zastoji, vozniki previdno

Ljubljana, 5. avgusta - Razmere na cestah so zaradi dežja in zmanjšane vidljivosti zahtevne, opozarjajo na Policijski upravi Kranj. Promet je povečan, na avtocesti proti Karavankam je nastal kilometer in pol dolg zastoj. Kilometrski zastoj je nastal tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vozniki naj vozijo previdno, opozarjajo policisti.