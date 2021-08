Po raziskavi kultura na glavnih ulicah doprinese h kakovosti bivanja

London, 8. avgusta - V raziskavi Umetniškega sveta Anglije je 69 odstotkov vprašanih presodilo, da prostori kulture, kot so gledališča, muzeji, knjižnice in glasbena prizorišča, na glavnih mestnih ulicah doprinesejo h kakovosti bivanja na teh lokacijah. Prav tako so na vprašanje, česa bi na glavnih ulicah imeli več, poleg trgovin, navedli kulturna prizorišča.