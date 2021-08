Premiera vesterna z Idrisom Elbo za uvod v Londonski filmski festival

London, 7. avgusta - S premiero vesterna The Harder They Fall v režiji Jeymesa Samuela z Idrisom Elbo v glavni vlogi se bo začel 65. londonski filmski festival, poroča britanski Guardian. Festival bo potekal med 6. in 17. oktobrom, zaznamoval pa ga bo preplet dogodkov v živo in virtualnih programov, dostopnih preko platforme Britanskega filmskega inštituta.