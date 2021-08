Po hudem neurju na severu Italije znova poplave in plazovi

Rim, 5. avgusta - Po hudem neurju z obilnimi padavinami so s severa Italije v sredo zvečer že drugič v desetih dneh poročali o poplavah in zemeljskih plazovih, ki so med drugim prizadeli območje okoli jezera Como. Iz kampa v kraju Dervio so morali evakuirati 120 ljudi, ker je bližnja reka prestopila bregove.