Pri zbiranju prispevkov za društvo Sonček na Severnoprimorskem ni bilo nepravilnosti

Nova Gorica, 5. avgusta - Iz Zveze Sonček so sporočili, da so po preiskavi ugotovili, da se je prodaja brošure in s tem zbiranje prostovoljnih prispevkov na Goriškem izvajalo za drugo društvo iz Gorenjske. STA so obvestili, da je pred trgovskim centrom v Kromberku v Novi Gorici potekalo zbiranje prispevkov za izvedbo terapevtskih kolonij in obnovitvene rehabilitacije.