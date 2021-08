Na ministrstvu za zdravje predstavitev ukrepov v vzgoji in izobraževanju za ravnatelje in sindikate

Ljubljana, 5. avgusta - Ministrstvo za zdravje je za danes v dogovoru z ministrstvom za izobraževanje sklicalo sestanek s predstavniki ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter sindikatov. Kot je razvidno iz vabila, jim bodo predstavniki ministrstva za zdravje, NIJZ in svetovalne skupine za covid-19 predstavili epidemiološko situacijo in predvidene ukrepe.