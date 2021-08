Ljubljana, 5. avgusta - Novinarska konferenca Mestne občine Maribor, na kateri bodo predstavili akcijo Dogodki brez odpadkov in nov cestni pometač na električni pogon in na kateri bo sodeloval tudi mariborski župan Saša Arsenovič, bo danes ob 10. uri zaradi slabega vremena izvedena v Vetrinjskem dvoru, so sporočili z mariborske občine.