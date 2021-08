Demokracija o dvoličnosti levičarjev (5. 8.)

Ljubljana, 5. avgusta - Jože Biščak v komentarju Če levičarji ne bi imeli dvojnih meril, jih sploh ne bi imeli piše o hinavščini levičarjev. Temelje in smernice dvojnih meril jim je postavil kar njihov ideološki oče Karl Marx, ki pa je sam med pridiganjem delavcem, da so za njihovo revščino krivi kapitalisti, živel razuzdano in jedel v najboljših restavracijah, meni.