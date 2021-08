V Srbiji obeležili dan spomina na trpljenje in pregon Srbov

Beograd, 5. avgusta - V srbskem kraju Busije so v sredo obeležili dan trpljenja srbskega ljudstva v drugi svetovni vojni in v operaciji Nevihta. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je dejal, da čeprav dogodke vsak razume na svoj način, se življenja ne more zaustaviti. Ob tem je Hrvaški in ostalim ponudil roko partnerstva, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.