Košarkarji ZDA z izjemno tretjo četrtino do finala OI

Ljubljana/Tokio, 5. avgusta - Košarkarji ZDA so prvi finalisti olimpijskega turnirja. V polfinalu so s 97:78 (18:24, 42:45, 74:55) premagali Avstralijo. Do zmage jih je po slabšem začetku tekme pripeljala predvsem izjemna tretja četrtina, ko so preobrnili potek tekme in prišli do 19 točk prednosti.