Newyorške borze končale neenotno

New York, 4. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Vlagatelji so negotovi zaradi posledic, ki jih na gospodarstvu pušča pandemija covida-19, razočaralo pa jih je tudi število v juliju na novo odprtih delovnih mest v ameriškem zasebnem sektorju, ki je manjše od pričakovanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.