V Franciji pred novo sezono le vprašanja o PSG

Pariz, 5. avgusta - V petek se bo kot prvo izmed največjih petih lig začelo državno prvenstvo Francije v nogometu. Tamkajšnje zelenice bodo zaživele z obračunom med Monacom in Nantesom ob 21. uri. Naslov bodo branili nogometaši Lilla, ki pa so vseeno v senci številnih kadrovskih sprememb in ponavljajočih se vprašanj o kemiji pri velikanu Paris Saint-Germainu.