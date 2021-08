Koprska občina bo uredila rekreacijsko infrastrukturo na območju Kraškega roba

Koper, 7. avgusta - Koprska občina bo letos očistila in uredila pet pohodnih poti ter obnovila označbe na območju Kraškega roba. Do konca prihodnjega leta namerava urediti še pet dodatnih pohodnih poti in 140 plezalnih smeri, so sporočili iz občine. Vrednost projekta znaša okoli 214.000 evrov, od tega bo 145.000 evrov evropskih sredstev.