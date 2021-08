Obama zaradi koronavirusa omejil zabavo za 60. rojstni dan

New York, 4. avgusta - Nekdanji predsednik ZDA Barack Obama danes praznuje 60 let. Življenjski jubilej je nameraval obeležiti z velikim slavjem v Martha's Vineyard v Massachussettsu, a se je zdaj zaradi krepitve pandemije koronavirusa z različico delta odločil, da bo proslavljanje bolj skromno. Prišli bodo le člani družine in tesni prijatelji.