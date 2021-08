Vlada za uvedbo reorganizacije kadrovskih, finančno-računovodskih in logistično-podpornih virov na MNZ

Ljubljana, 4. avgusta - Vlada je na dopisni seji sklenila, da se na notranjem ministrstvu in policiji uvede reorganizacija na področju upravljanja kadrovskih, finančno-računovodskih in logistično-podpornih virov za policijo. Razlogi za reorganizacijo so po navedbah vlade strukturne in organizacijske narave, med cilji pa med drugim zmanjšanje števila organizacijskih enot.