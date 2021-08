Američana privezali na letalski sedež zaradi otipavanja stevardes

Cleveland, 4. avgusta - Posadka letala ameriške družbe Frontier Airlines je morala v torek 22-letnega Maxwella Berryja iz Norwalka v Ohiu med poletom proti Miamiju privezati na sedež in ga po pristanku predati policiji, saj je bil nesramen in napadalen do letalskega osebja. Med drugim je otipaval stevardese, poroča ameriška televizija ABC.