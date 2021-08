Vreme: V drugem delu noči od zahoda plohe in nevihte

Ljubljana, 4. avgusta - Ponoči se bo povsod pooblačilo. Padavine in nevihte bodo v drugi polovici noči najprej zajele zahodno Slovenijo in se do jutra razširile nad večji del države. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, v alpskih dolinah okoli 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.