Vzpostavljen portal za čezmejno opozarjanje na poplave in snežne plazove

Ljubelj, 4. avgusta - Organizacije iz Slovenije in Avstrije so v zadnjih treh letih v projektu Crossrisk razvile nove sisteme napovedi in opozarjanja pred poplavami in snežnimi plazovi. Tako je odslej uporabnikom na enotnem spletnem portalu na voljo vrsta uporabnih informacij, ki so jih partnerji projekta predstavili na današnji zaključni konferenci na Ljubelju.