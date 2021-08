Ljubljanska borza: SBI TOP s padcem

Ljubljana, 4. avgusta - Ljubljanska borza je trgovanje končala z 0,72-odstotnim padcem indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP. Tekom dneva so delnice KD Group pridobile več kot 18 odstotkov vrednosti, medtem ko so delnice Intereurope izgubile več kot 10 odstotkov vrednosti. Borzni posredniki so sklenili za 1,23 milijona evrov prometa.