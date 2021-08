IMI različico delta potrdil v 97 odstotkih analiziranih vzorcev

Ljubljana, 4. avgusta - Tudi na inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) ljubljanske medicinske fakultete so v zadnji analizi različic novega koronavirusa, v katero je bilo vključenih 225 vzorcev s potrjeno okužbo, ugotovili, da močno prevladuje različica delta. Te je bilo v 97 odstotkih analiziranih vzorcev. Pri treh osebah so potrdili različico delta plus.