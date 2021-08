Bolniki s covidom-19 v slovenskih bolnišnicah večinoma starejši, nekaj tudi cepljenih

Ljubljana/Maribor, 4. avgusta - Bolniki s covidom-19, ki so trenutno nameščeni v slovenskih bolnišnicah, so različnih starosti, večinoma gre za starejše ljudi. Najmlajši v UKC Ljubljana je star 29 let in najstarejši 87 let, v UKC Maribor pa so danes sprejeli tudi mladostnika. Med hospitaliziranimi covidnimi bolniki je tudi oseba, ki je polno cepljena proti covidu-19.