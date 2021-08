EU z ukrepi v pomoč kmetom v pandemiji in ob poplavah

Bruselj, 4. avgusta - Evropska komisija je danes sprejela ukrep, ki kmetom omogoča prejetje višjih predplačil sredstev v okviru skupne kmetijske politike. Ukrep bo okrepil tok denarja kmetom, ki so jih je prizadeli kriza covida-19 in učinek neugodnih vremenskih razmer v EU, na primer poplav in vročinskih valov.