Raziskava: Xiaomi v drugem četrtletju v Evropi na vrhu po prodaji pametnih telefonov

London, 4. avgusta - Pametni telefoni kitajskega proizvajalca elektronskih naprav Xiaomi so se v drugem četrtletju s 25-odstotnim tržnim deležem prvič znašli na vrhu po prodaji v Evropi, kaže raziskava podjetja Strategy Analytics. Pošiljke pametnih telefonov v Evropi so skupno zabeležile 14-odstotno medletno rast in dosegle 50 milijonov prodanih enot.