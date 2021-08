Iz Libanona rakete na Izrael, ta odgovoril z obstreljevanjem

Tel Aviv, 4. avgusta - Z območja Libanona so danes na Izrael priletele tri rakete, je sporočila izraelska vojska in dodala, da so se odzvali z obstreljevanjem libanonskega ozemlja. Do incidenta prihaja sredi zaostrenih odnosov med Izraelom in Iranom, ki ima v Libanonu zaveznika v gibanju Hezbolah.