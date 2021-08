Slovenjgraška bolnišnica v ponedeljek na cepljenje vabi otroke nad 12 let starosti

Slovenj Gradec, 4. avgusta - Slovenjgraška bolnišnica vabi otroke in mladostnike, starejše od 12 let, da v ponedeljek med 14. in 16. uro pridejo na celjenje proti covidu-19 v ambulantne prostore otroškega oddelka. Za cepljenje se ni treba naročiti, prinesti pa je treba zdravstveno kartico, so danes sporočili iz bolnišnice.