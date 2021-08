V vrsti usklajenih napadov v Kabulu več mrtvih in ranjenih

Kabul, 4. avgusta - V več usklajenih napadih v Kabulu, katerih tarča so bili med drugim afganistanski obrambni minister in poslanci, je bilo v torek ubitih osem ljudi, 20 pa ranjenih. Napadalci so udarili tako z bombami kot strelnim orožjem. Odgovornost za napad so prevzeli talibani. Bomba je v Kabulu odjeknila tudi danes.