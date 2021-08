Celjska občina v sanacijo drugega odseka Teharske ceste

Celje, 4. avgusta - Celjska občina je v teh dneh začela sanacijo drugega, 400 metrov dolgega odseka Teharske ceste do podjetja Steklar. Do predvidoma sredine tega meseca bodo cestišče preplastili in s tem tudi na tem odseku omogočili udobnejšo in varnejšo vožnjo. Sanacija bo skupaj s sanacijo prvega odseka ceste stala okoli 80.000 evrov.