Ob novogoriškem gledališču bodo gradili amfiteater

Nova Gorica, 4. avgusta - Ob današnjem podpisu pogodbe o prenosu zemljišča ob Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Nova Gorica z novogoriške občine na ministrstvo za kulturo se začenja investicija v amfiteater. Novo prizorišče za kulturne prireditve in koncerte bo predvidoma do naslednjega leta zgrajeno med SNG Nova Gorica in Goriško knjižnico Franceta Bevka.