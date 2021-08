Ljubljanska borza dopoldne s padcem indeksa SBI TOP

Ljubljana, 4. avgusta - Ljubljanska borza je današnje trgovanje začela s padcem indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP. Ta se je glede na torek do 11.30 znižal za 1,22 odstotka, navzdol so ga potisnile delnice Petrola, Krke in NLB. Za vlagatelje so bile dopoldne najbolj zanimive delnice Luke Koper, katerih tečaj je na izhodišču.