Iz Slovenije na Zelenortske otoke 150.000 odmerkov AstraZenece

Ljubljana, 4. avgusta - Slovenija bo Zelenortskim otokom v namen humanitarne pomoči ob epidemiji covida-19 brezplačno namenila 150.000 odmerkov cepiva proizvajalca AstraZeneca, je na današnji dopisni seji odločila vlada. Do konca julija so sicer na Zelenortskih otokih potrdili 33.721 okužb in 298 smrti zaradi covida-19.