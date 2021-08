Madžarski poletni festival Sziget se vrača v 2022

Budimpešta, 6. avgusta - Eden največjih in najbolj priljubljenih evropskih glasbenih in kulturnih festivalov na prostem Sziget bo ponovno potekal prihodnje leto, med 10. in 15. avgustom, so sporočili organizatorji. Vstopnice za festival bodo začeli prodajati že prihodnji teden, medtem ko se organizatorji šele dogovarjajo z možnimi nastopajočimi.