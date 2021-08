Tony Bennett 95-letnico obeležil z napovedjo drugega skupnega albuma z Lady Gaga

Los Angeles, 5. avgusta - Legendarni ameriški glasbenik Tony Bennett je na svoj 95. rojstni dan preseneti svoje oboževalce. Skupaj s pop divo Lady Gaga sta napovedala izid še enega skupnega albuma. Kot sta oba v torek sporočila prek Twitterja, naj bi album Love For Sale izšel 1. oktobra. Lady Gaga je za pokušino tudi objavila povezavo do pesmi I Get A Kick Out Of You.